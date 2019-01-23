Müge Anlı son bölümde Filiz Karadavut'un katil zanlısı enişte Umut Çakırer neler anlattı? 23 Ocak 23 Ocak 2019, Çarşamba

Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 12 yıl önce kaybolan Filiz Karadavut'u eniştesi Umut Çakırer'in öldürdüğü ortaya çıktı. Cezaevindeki Umut Çakırer, dün Müge Anlı canlı yayınından sonra eşi Çiğdem Çakırer'i aradı ve birtakım iddialarda bulundu. 23 Ocak Müge canlı yayınında, katil zanlısı Umut Çakırer'in anlattıklarından sonra Filiz Karadavut'un abisi ve annesi Çiğdem Karadavut ile birbirine girdi. İşte 23 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...