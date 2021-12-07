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Destan 3. yeni bölümde Batuga ve Akkız'ın kaderi birlikte çiziliyor! Destan oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

Destan 3. yeni bölümde Batuga ve Akkız'ın kaderi birlikte çiziliyor! Destan oyuncuları yine reyting rekorları kıracak... Destan'ın yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor! Destan 3. bölüm gümbür gümbür geliyor. İşte Destan'da bu hafta yaşanacaklar...

07.12.2021 09:58 - Son Güncelleme: 07.12.2021 10:00
Destan 3. yeni bölümde Batuga ve Akkız’ın kaderi birlikte çiziliyor! Destan oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

BATUGA VE AKKIZ'IN KADERİ BİRLİKTE ÇİZİLİYOR!

Destan oyuncuları yine reyting rekorları kıracakYapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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Destan 3. yeni bölümde Batuga ve Akkız’ın kaderi birlikte çiziliyor! Destan oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

Destan'ın üçüncü bölümünde, Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekler.

Destan 3. yeni bölümde Batuga ve Akkız’ın kaderi birlikte çiziliyor! Destan oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

Oysa Gök'ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir. Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler.

Destan 3. yeni bölümde Batuga ve Akkız’ın kaderi birlikte çiziliyor! Destan oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han'ı rahatsız etmiştir.

Destan 3. yeni bölümde Batuga ve Akkız’ın kaderi birlikte çiziliyor! Destan oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Hanların bilediği kılıçlar, bu sefer de iki kahramanımızın yüreklerini mi kanatmıştır?

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