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Haberler Yaşam Milyoner'de sorulan 'Guinness Dünya Rekorları' sorusu herkesi ters köşe yaptı

Milyoner'de sorulan 'Guinness Dünya Rekorları' sorusu herkesi ters köşe yaptı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster herkesi ekran başına kilitledi. Heyecanın en üst seviyede olduğu popüler bilgi yarışmasında bir yarışmacıya sorulan 'Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan yaklaşık kaç kiloydu' sorusunun yanıtı herkesi çok şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve yanıtları...

04.12.2021 00:58 - Son Güncelleme: 04.12.2021 00:59
Milyoner’de sorulan ’Guinness Dünya Rekorları’ sorusu herkesi ters köşe yaptı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve yanıtları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyoner’de sorulan ’Guinness Dünya Rekorları’ sorusu herkesi ters köşe yaptı
Milyoner’de sorulan ’Guinness Dünya Rekorları’ sorusu herkesi ters köşe yaptı
Milyoner’de sorulan ’Guinness Dünya Rekorları’ sorusu herkesi ters köşe yaptı
Milyoner’de sorulan ’Guinness Dünya Rekorları’ sorusu herkesi ters köşe yaptı
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