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Eşi ve kumasıyla bir arada yaşıyordu! Esra Erol baba evine dönen Fatma’nın yaşadıklarını anlattı! Genç kızın son hali yürek burktu

Eşi ve kumasıyla bir arada yaşıyordu! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Melahat &ndash; Fatma &ndash; Ahmet &ndash; Gülşah olayı damga vurmuştu. Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini iddia etmişti. Melahat Hanım'ın açıklamalarının ardından kızı Fatma, eşi Ahmet ve Ahmet'in dini nikahlı eşi Gülşah ile canlı yayına katılmıştı. Ahmet'in evinde şiddet gören Fatma, günler süren uğraş sonunda baba evine dönmeyi kabul etmişti. Türkiye'nin konuştuğu Fatma, haftalar sonra ortaya çıktı ve son haliyle yürek burktu. Baba evinden döndükten sonra tekrar kaçan genç kadının yaşadıkları ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

02.12.2021 19:43 - Son Güncelleme: 02.12.2021 20:04
Eşi ve kumasıyla bir arada yaşıyordu! Esra Erol baba evine dönen Fatma’nın yaşadıklarını anlattı! Genç kızın son hali yürek burktu

Melehat Oruç, geçen aylarda %45 engelli raporu bulunan Kızı Fatma için Esra Erol'un kapısını çalmıştı. Melahat Hanım, 19 yaşındaki kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini iddia etmişti.

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Eşi ve kumasıyla bir arada yaşıyordu! Esra Erol baba evine dönen Fatma’nın yaşadıklarını anlattı! Genç kızın son hali yürek burktu

Anne Oruç'un iddialarının ardından da Fatma, Ahmet ve kaynanası canlı yayına bağlanmıştı ve Fatma, kaynanasıyla yaşadığını, dini nikahlı eşin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını açıklamıştı.

Eşi ve kumasıyla bir arada yaşıyordu! Esra Erol baba evine dönen Fatma’nın yaşadıklarını anlattı! Genç kızın son hali yürek burktu

Bu bağlantıdan sonra Esra Erol'un daveti üzerine stüdyoya gelen Fatma, evin sorumluluğunu üstlendiğini, Gülşah'ın da arada sırada çocuklar için geldiğini söylemişti.

Eşi ve kumasıyla bir arada yaşıyordu! Esra Erol baba evine dönen Fatma’nın yaşadıklarını anlattı! Genç kızın son hali yürek burktu

İddiaların odağındaki diğer isim Gülşah da yayına katılarak herkesin şaşkınlıkla karşıladığı açıklamalar yapmıştı. Ahmet'in kendisini kaçırdığını söyleyen Gülşah, Ahmet'in 'Ben hapse gireceğim. Sen annenin evine dön' dediğini ve sonra evlendiğini söylemişti.

Eşi ve kumasıyla bir arada yaşıyordu! Esra Erol baba evine dönen Fatma’nın yaşadıklarını anlattı! Genç kızın son hali yürek burktu

Ayrıca Fatma ve Ahmet'le yaşadığını da itiraf etmişti. Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere sattığını da belirten Gülşah, kendi yolunu çizmek istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.

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