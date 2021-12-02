Eşi ve kumasıyla bir arada yaşıyordu! Esra Erol baba evine dönen Fatma’nın yaşadıklarını anlattı! Genç kızın son hali yürek burktu

İddiaların odağındaki diğer isim Gülşah da yayına katılarak herkesin şaşkınlıkla karşıladığı açıklamalar yapmıştı. Ahmet'in kendisini kaçırdığını söyleyen Gülşah, Ahmet'in 'Ben hapse gireceğim. Sen annenin evine dön' dediğini ve sonra evlendiğini söylemişti.