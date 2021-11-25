Müge Anlı Safiye Çallı olayında türkücü Cüneyt Demiral ortaya çıktı! Müge Anlı o malum soruyu da sordu

Müge Anlı'ya başvuran 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Müge Anlı, talihsiz kadını güzel sözlerle kandırıp kendisine aşık eden Cüneyt Demiral'ın kısa süre içinde onlarca kadını dolandırdığını ortaya çıkardı.