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Müge Anlı Safiye Çallı olayında türkücü Cüneyt Demiral ortaya çıktı! Müge Anlı o malum soruyu da sordu

Müge Anlı canlı yayınına 23 Kasım Salı günü çıkan Safiye Çallı'nın iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 25 yıllık evliliğini noktalayan 47 yaşındaki Safiye Çallı, Facebook'tan tanıştığı türkücü Cüneyt Demiral'la aşk yaşamaya başladı. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır misali türkücü Cüneyt, Safiye Çallı'nıın neyi var, neyi yok sattırdı ve kayıplara karıştı. Müge Anlı 24 Kasım yeni bölümde şoke eden ve 'pes' dedirten bir detayı açıklarken, türkücü Cüneyt de canlı yayına bağlandı. İşte Müge Anlı'daki Safiye Çallı olayının tüm detayları...

25.11.2021 09:03 - Son Güncelleme: 25.11.2021 09:04
Müge Anlı Safiye Çallı olayında türkücü Cüneyt Demiral ortaya çıktı! Müge Anlı o malum soruyu da sordu

Müge Anlı'ya başvuran 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Müge Anlı, talihsiz kadını güzel sözlerle kandırıp kendisine aşık eden Cüneyt Demiral'ın kısa süre içinde onlarca kadını dolandırdığını ortaya çıkardı.

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Müge Anlı Safiye Çallı olayında türkücü Cüneyt Demiral ortaya çıktı! Müge Anlı o malum soruyu da sordu

Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra sosyal medya aşkı tarafından dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı Safiye Çallı olayında türkücü Cüneyt Demiral ortaya çıktı! Müge Anlı o malum soruyu da sordu

47 yaşındaki Çallı, gözyaşları içerisinde 15 yaş küçük türkücü sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evini ve temizlik yaparak biriktirdiği paraları kaptırdığını anlattı.

Müge Anlı Safiye Çallı olayında türkücü Cüneyt Demiral ortaya çıktı! Müge Anlı o malum soruyu da sordu

Görüşmeden önce de sık sık borç olarak para gönderdiğini, görüştükten sonra da türkücü sevgilisine genel vekaletname verdiğini söyledi.

Müge Anlı Safiye Çallı olayında türkücü Cüneyt Demiral ortaya çıktı! Müge Anlı o malum soruyu da sordu

İstanbul'da ev alacağı vaadiyle Çallı'yı kandırdığı iddia edilen sahne adı Akkuşlu Cüneyt olan türkücünün, sattığı evlerle lüks araba ve arsa aldığı ortaya çıktı.

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