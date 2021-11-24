ATV’nin yeni dizisi Destan’da dikkat çeken ayrıntı! Reytingler altüst oldu! Destan dizisi oyuncuları kim? Destan konusu ne? İşte tüm detaylar…

DESTAN DİZİSİ KONUSU NE?

Orta Asya'da 8. yüzyılda geçen bir hikayeyi konu edinen ATV'nin yeni dizisi Destan, İslam'ı henüz kabul etmeyen Türk obalarının yaşamlarına ışık tutuyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımda, Gök ve Dağ obaları arasında geçmişten gelen bir kan davası yürütülürken, Çin, Rus, Moğol ve Perslerin Türkler ile mücadelelerine de yer verilecek.