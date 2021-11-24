ATV'nin yeni dizisi Destan'da dikkat çeken ayrıntı! Reytingler altüst oldu! Destan dizisi oyuncuları kim? Destan konusu ne? İşte tüm detaylar…
ATV ekranlarında geçtiğimiz akşam izleyici ile buluşan Destan dizisi büyük ilgi gördü. Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut gibi birbirinden başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin ilk bölümü reytingleri adeta altüst etti. 8. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan Türk boylarını anlatan dizinin ilk günden geniş bir izleyici kitlesine sahip olması ise dikkat çekti. İlk bölümü ile ekrana gelen Destan dizisinin geçtiğimiz akşam ekrana gelen bölümünde görünün bir ayrıntı ise herkesi şoke etti.
DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Destan dizisi daha birinci bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu ise bir hayli dikkat çekiyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda: Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Osman Albayrak, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Elif Doğan, İpek Karapınar, Deniz Barut, Cihangir Köse, Alper Düzen gibi daha birçok isim yer alıyor.
Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla ilk bölümden seyirciyi etkilemeyi başaran Destan dizisi 2. bölüm fragmanını yayınlanmasının ardından da kısa sürede büyük ilgi gördü.
DESTAN DİZİSİ KONUSU NE?
Orta Asya'da 8. yüzyılda geçen bir hikayeyi konu edinen ATV'nin yeni dizisi Destan, İslam'ı henüz kabul etmeyen Türk obalarının yaşamlarına ışık tutuyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımda, Gök ve Dağ obaları arasında geçmişten gelen bir kan davası yürütülürken, Çin, Rus, Moğol ve Perslerin Türkler ile mücadelelerine de yer verilecek.