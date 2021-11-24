Kuruluş Osman’da hedef Türk çocuklarını kurtarmak! Osman Bey, Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı

Osman Bey'e giden istihbaratı öğrenerek çocukları başka bir manastıra gönderen Tekfur Rogatus "Çocukları sana öyleyece vereceğimi mi sandın" diyerek böbürlendi. Tekfur Nikola, "Her pusudan sağ çıkamazsın Osman Bey, bu kez bitti" diyerek meydan okudu.