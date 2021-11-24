Kuruluş Osman’da hedef Türk çocuklarını kurtarmak! Osman Bey, Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı
Kuruluş Osman'da hedef Türk çocuklarını kurtarmak! Başrollerini Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 72'nci bölümünde, tekfurlar tarafından kaçırılan Türk çocuklarını kurtarabilmek için her yolu deneyen Osman Bey, çocukların manastırda tutulduğunu öğrenince derhal harekete geçti. O anlar milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın nefes kesen o sahnesi...
24.11.2021 22:00
- Son Güncelleme: 24.11.2021 22:00
Turgut Bey'in kuvvetleriyle birleşerek manastırı gözlem altına alan Osman Bey, planını anlattıktan sonra "Gerisini pusatlarımız halledecek. Lakin içerde evlatlarımız olduğunu unutmayın. Pusatlarınızı ona göre çalacaksınız" diyerek uyarıda bulundu.
Osman Bey alplere at binme emri verdiği sırada, tekfur askerlerinden oluşan bir kuvvet ortaya çıktı.
Tekfur askerleri Osman Bey ve alplerini hızla çembere alırken, Nikola, Kosses ve Rogatus da ortaya çıktı.