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Kuruluş Osman’da hedef Türk çocuklarını kurtarmak! Osman Bey, Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı

Kuruluş Osman'da hedef Türk çocuklarını kurtarmak! Başrollerini Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 72'nci bölümünde, tekfurlar tarafından kaçırılan Türk çocuklarını kurtarabilmek için her yolu deneyen Osman Bey, çocukların manastırda tutulduğunu öğrenince derhal harekete geçti. O anlar milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın nefes kesen o sahnesi...

24.11.2021 22:00 - Son Güncelleme: 24.11.2021 22:00
Kuruluş Osman’da hedef Türk çocuklarını kurtarmak! Osman Bey, Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı

Turgut Bey'in kuvvetleriyle birleşerek manastırı gözlem altına alan Osman Bey, planını anlattıktan sonra "Gerisini pusatlarımız halledecek. Lakin içerde evlatlarımız olduğunu unutmayın. Pusatlarınızı ona göre çalacaksınız" diyerek uyarıda bulundu.

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Kuruluş Osman’da hedef Türk çocuklarını kurtarmak! Osman Bey, Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı

Osman Bey alplere at binme emri verdiği sırada, tekfur askerlerinden oluşan bir kuvvet ortaya çıktı.

Kuruluş Osman’da hedef Türk çocuklarını kurtarmak! Osman Bey, Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı

Tekfur askerleri Osman Bey ve alplerini hızla çembere alırken, Nikola, Kosses ve Rogatus da ortaya çıktı.

Kuruluş Osman’da hedef Türk çocuklarını kurtarmak! Osman Bey, Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı

Osman Bey'e giden istihbaratı öğrenerek çocukları başka bir manastıra gönderen Tekfur Rogatus "Çocukları sana öyleyece vereceğimi mi sandın" diyerek böbürlendi. Tekfur Nikola, "Her pusudan sağ çıkamazsın Osman Bey, bu kez bitti" diyerek meydan okudu.

Kuruluş Osman’da hedef Türk çocuklarını kurtarmak! Osman Bey, Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı

Sayıca üstün tekfur askerleri karşısında kahramanca direnen Osman Bey ve alpleri, kısa sürede duruma hakim oldu, ardından Osman Bey'in okçuları öne sürmesiyle çemberi yardı.

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