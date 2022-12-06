Müge Anlı milyonların önünde açtı içinden çıkanlar bir kere daha hayrete düşürdü! 70 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızı kaçırdı
Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık canlı yayınında tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Programa katılan Mehmet Ataş, 18 yaşında kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki Kahraman adlı yaşlı bir adama kaçtığını iddia etti. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke ederken, Mehmet Ataş'ın yaptığı iddia edilen muskaları Müge Anlı canlı yayında açtı. İşte haberin detayları...
06.12.2022 17:08 - Son Güncelleme: 06.12.2022 17:08
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı. 18 yaşındaki kızının 70 yaşında 6 çocuklu adama kaçtığını söyleyen Mehmet Ataş, anlattıklarıyla şoke etti. İşte haberin tüm detayları...