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Müge Anlı milyonların önünde açtı içinden çıkanlar bir kere daha hayrete düşürdü! 70 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızı kaçırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık canlı yayınında tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Programa katılan Mehmet Ataş, 18 yaşında kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki Kahraman adlı yaşlı bir adama kaçtığını iddia etti. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke ederken, Mehmet Ataş'ın yaptığı iddia edilen muskaları Müge Anlı canlı yayında açtı. İşte haberin detayları...

06.12.2022 17:08 - Son Güncelleme: 06.12.2022 17:08
Müge Anlı milyonların önünde açtı içinden çıkanlar bir kere daha hayrete düşürdü! 70 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızı kaçırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı. 18 yaşındaki kızının 70 yaşında 6 çocuklu adama kaçtığını söyleyen Mehmet Ataş, anlattıklarıyla şoke etti. İşte haberin tüm detayları...

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Müge Anlı milyonların önünde açtı içinden çıkanlar bir kere daha hayrete düşürdü! 70 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızı kaçırdı

Müge Anlı'da inanılmaz bir olay daha yaşandı… Gaziantep'te oturan Mehmet Ataş, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın kaçırıldığını anlattı.

Müge Anlı milyonların önünde açtı içinden çıkanlar bir kere daha hayrete düşürdü! 70 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızı kaçırdı

Ataş, "18 yaşındaki kızımı 70 yaşındaki Kahraman isimli ihtiyar kaçırdı. Kızımı tılsım yaparak kandırdı. Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk.

Müge Anlı milyonların önünde açtı içinden çıkanlar bir kere daha hayrete düşürdü! 70 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızı kaçırdı

Bu adam evli ve 6 çocuk babası. Adamın yanında olduğunu biliyoruz fotoğraflar var. Kızıma ev ve dükkan açmış.

Müge Anlı milyonların önünde açtı içinden çıkanlar bir kere daha hayrete düşürdü! 70 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızı kaçırdı

Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış. 'Tılsımı bozdum para getir' diyerek eşimden 10 bin lira almış.

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