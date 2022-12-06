Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Kuzenine kaçan Gülsüm stüdyoya geldi ortam gerildi ’büyük kızımı kaçırmasa küçüğünü kaçaracaktı’

Ortadan kaybolduğunda Antalya'daki ablasının yanına giden Derya ve eşine ablası ve eniştesinin şiddet uyguladıklarını, Derya'nın eniştesinin kendi boğazını sıktığını ve ablasının ağzını kapattığını anlatmışlardı. Bu arada, Gülsüm'ü kaçıran kuzeni Kadir'in babası da yayına telefonla bağlanarak oğlunun ve Gülsüm'ün nikah için işlemlere başladıklarını, gün almaya gittiklerini söylemişti.