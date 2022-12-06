Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Kuzenine kaçan Gülsüm stüdyoya geldi ortam gerildi 'büyük kızımı kaçırmasa küçüğünü kaçaracaktı'
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yine ilginç konu ve konuklar ele alındı... Derya ve Taner Bar çifti bir süre önce Müge Anlı'nın programına katılmış ve kızları Gülsüm'ün bir haftadır kayıp olduğunu söylemişti. 6 Aralık 2022 canlı yayınına Gülsüm ve beraber kaçtığı kuzeni Kadir geldi. Sonrasında ortalık karıştı.
Müge Anlı ile Tatlı ile Sert programında günlerdir kayıp olan 18 yaşındaki Gülsüm Bar aranıyordu. Gülsüm'ün teyzesinin oğlu Kadir ile kaçtığı iddia edildi. İşte haberin detayları...
Derya ve Taner Bar çifti, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi kızları Gülsüm Bar'ın 26 Kasım'dan beri kayıp olduğunu belirterek gözyaşları içinde Müge Anlı'dan geçtiğimiz gün yardım istemişti. Feryat ederek kızlarını arayan Bar çifti, anne Derya'nın ablasının oğlunun yani Gülsüm'ün kuzeni tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Gülsüm'ün yurttan aileme gidiyorum diyerek izin aldığını belirtmişlerdi.
Ortadan kaybolduğunda Antalya'daki ablasının yanına giden Derya ve eşine ablası ve eniştesinin şiddet uyguladıklarını, Derya'nın eniştesinin kendi boğazını sıktığını ve ablasının ağzını kapattığını anlatmışlardı. Bu arada, Gülsüm'ü kaçıran kuzeni Kadir'in babası da yayına telefonla bağlanarak oğlunun ve Gülsüm'ün nikah için işlemlere başladıklarını, gün almaya gittiklerini söylemişti.