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Beklenen gün geldi: Kalp Yarası başlıyor! Herkes bu düğünü konuşacak işte ilk bölümden detaylar…

Beklenen gün geldi: Kalp Yarası başlıyor! Atv'nin merakla beklenen dizisi Kalp Yarası, ilk bölümü ile bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı diziye çarpıcı düğün sahnesi damga vuracak! Peki Görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken 'Kalp Yarası'nın konusu ne? Kalp Yarası oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde…

28.06.2021 20:13 - Son Güncelleme: 28.06.2021 20:14
Beklenen gün geldi: Kalp Yarası başlıyor! Herkes bu düğünü konuşacak işte ilk bölümden detaylar…

atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, ilk bölümü ile bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Merakla beklenen diziye çarpıcı düğün sahnesi damga vuracak!

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Beklenen gün geldi: Kalp Yarası başlıyor! Herkes bu düğünü konuşacak işte ilk bölümden detaylar…

Görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken 'Kalp Yarası, zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak.

Beklenen gün geldi: Kalp Yarası başlıyor! Herkes bu düğünü konuşacak işte ilk bölümden detaylar…

Dizinin ilk bölümüne, Antakya'nın tanınmış Varoğlu Ailesi'nin biricik kızı Hande ile düğününe üç gün kala sürpriz bir kararla İstanbul'a giden Ferit Sancakzade'nin kendi düğününe İstanbul'da tanıştığı Ayşe ile gelmesi damga vuracak!

Beklenen gün geldi: Kalp Yarası başlıyor! Herkes bu düğünü konuşacak işte ilk bölümden detaylar…

Genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban üstleniyor.

Beklenen gün geldi: Kalp Yarası başlıyor! Herkes bu düğünü konuşacak işte ilk bölümden detaylar…

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kalp Yarası oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi ünlü isimler yer alıyor.