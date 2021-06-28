Beklenen gün geldi: Kalp Yarası başlıyor! Herkes bu düğünü konuşacak işte ilk bölümden detaylar…

Beklenen gün geldi: Kalp Yarası başlıyor! Atv'nin merakla beklenen dizisi Kalp Yarası, ilk bölümü ile bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı diziye çarpıcı düğün sahnesi damga vuracak! Peki Görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken 'Kalp Yarası'nın konusu ne? Kalp Yarası oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde…

28.06.2021 20:13 - Son Güncelleme: 28.06.2021 20:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





