Müge Anlı Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişmeyi aktardı avukat canlı yayında! Kaybından 18 gün sonra cesedi bulunmuştu minik kızın...
Müge Anlı, Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişmeyi aktardı, küçük kızın ölümüne ilişkin davayı üstlenen avukat canlı yayında konuştu. Kaybından 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in ölümü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, Müge Anlı canlı yayınında tüm detayları aktardı, Anlı ise ne olursa olsun davasının peşinde koşan ve minik kızın ölümüne neden olanların ceza alması için çaba sarf eden avukatı gönülden tebrik etti.
Müge Anlı Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişmeyi aktardı avukat canlı yayında! Kaybından 18 gün sonra cesedi bulunmuştu minik kızın... Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin dava ile ilgili Müge Anlı bugün canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ailenin avukatı da yayına katıldı ve merak edilen detayları paylaştı.
Tunç, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine ulaştırılmak üzere davanın görüldüğü Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, Leyla Aydemir'in yargılandığı davada, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından yerel mahkemede yeniden yargılanan 7 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar verildiğini hatırlattı.