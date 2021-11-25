Müge Anlı Cüneyt Demiral'ın sözleri ile çileden çıktı yayına ihbar yağdı! Safiye Çallı'nın dolandırılma hikayesinde konuşulanlar şoke etti
Müge Anlı, Cüneyt Demiral'ın sözleri ile çileden çıktı, Atv canlı yayınına ihbar yağdı! Safiye Çallı'nın dolandırılma hikayesinde konuşulanlar hem stüdyodaki izleyicileri hem de ekran başındakileri şoke etti. Türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral'ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını ileri süren Safiye Çallı, Müge Anlı ve ekibinden 'dolandırıldım, paramı istiyorum' diyerek yardım istedi. Evlilik vaadiyle iki evini ve parasını kaptıran Safiye Hanım'ın iddialarının ardından türkücü Cüneyt Demiral Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Kısa süre içerisinde birbirinden şaşırtıcı iddialarla yayına bağlanan mağdurlar açıklamaları 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Müge Anlı'nın Cüneyt Demiral'a, "Utanmıyor musun, hiç yüzün kızarmıyor mu?" tepkisi üzerine, "Neden utanayım Müge Hanım, iyiyken iyiydi de şimdi mi kötü oldu?" şeklinde yanıt veren türkücünün rahatlığı herkesi çileden çıkarttı.
"BU ALÇAKLIKTIR ADAMLIK DEĞİLDİR"
Müge Anlı Cüneyt Demiral'ın sözleri ile çileden çıktı yayına ihbar yağdı! Safiye Çallı'nın dolandırılma hikayesinde konuşulanlar hem ekranları başındaki izleyicileri hem de stüdyodakileri şoke etti. Müge Anlı, kadınların parası ile geçinmeye çalışan türkücünün sözleri karşısında çileden çıktı!
Türkücü Cüneyt Demiral ile Facebook'tan tanışan ve dolandırıldığını iddia eden Safiye Çallı, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. 25 yıllık evliliğinden bir oğlu olan Safiye Çallı, 15 yaş küçük türkücü sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evinin parasını kaptırdığını söyledi.
MÜGE ANLI'DA TÜRKÜCÜ SEVGİLİ VURGUNU!
47 yaşındaki Safiye kendisinden 15 yaş küçük sevgisinin evlenme vaadiyle yaşadığı mağduriyeti Müge Anlı programında anlattı.
Safiye Çallı 25 yıllık eşinden ayrılıp türkücü sevgilisine Ankara ve Ordu'daki iki evini ve parasını kaptırdı. Safiye Çallı, sevgilisinin noterde kendisine genel vekalet belgesi imzalattığını söyledi.
Kendinden 15 yaş büyük sevgilisinden aldığı paralarla araba ve arsa alıp onu terk eden türkücünün Cüneyt Demiral, sahne adıyla Akkuşlu Cüneyt olduğu iddia edildi. Evlilik vaadiyle tüm birikiminden olan Çallı, görüşmeden önce de sık sık borç olarak para gönderdiğini söyledi. Genel vekaletname de verdiğini söyleyen Çallı, İstanbul'da ev alacağı vaadiyle kandırıldığını belirtti.