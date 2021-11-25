Müge Anlı Cüneyt Demiral’ın sözleri ile çileden çıktı yayına ihbar yağdı! Safiye Çallı’nın dolandırılma hikayesinde konuşulanlar şoke etti

Kendinden 15 yaş büyük sevgilisinden aldığı paralarla araba ve arsa alıp onu terk eden türkücünün Cüneyt Demiral, sahne adıyla Akkuşlu Cüneyt olduğu iddia edildi. Evlilik vaadiyle tüm birikiminden olan Çallı, görüşmeden önce de sık sık borç olarak para gönderdiğini söyledi. Genel vekaletname de verdiğini söyleyen Çallı, İstanbul'da ev alacağı vaadiyle kandırıldığını belirtti.