Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Mari Kosses’in ziyareti Turgut Bey’i şaşırttı!

Turgut Bey, Mari'nin ziyaretinin sebebini anlamaya çalışırken, Mari "Her şeyi biliyorum. Abim ve tekfurlarla olan meseleleriniz beni pek alakadar etmiyor. Ayrıca bu yaşananların haklı bir sebebi var biliyorum. Çocuklara dokunmak canice… Ama çocukları kurtarmak için tekfur kalesine sızmak… Çok cesurca!" diyerek Turgut Bey'in kahramanlığına vurgu yaptı. Turgut Bey ise "Mesele ne olursa olsun! Mari! Çocuğun canına tasallut edenin! Dünya ahiret peşini bırakmam!" dedi.