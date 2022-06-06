Müge Anlı canlı yayınında son dakika itiraf! Cinayet kurbanı kuaför Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve'den olay sözler: "Babası bana..."
Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı geldi, inayet kurbanı kuaför Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve'den olay sözler peş peşe sıralandı. 25 Nisan 2022 tarihinde kayıplara karışan ödüllü kuaför Savaş Aydoğan kayıplara karıştı. Sakarya'da yaşayan 2 çocuk babasının kaybının 42. gününde gerçek ortaya çıktı. Aydoğan'ın arkadaşı Cem Tuna, cinayeti soğukkanlılıkla itiraf etti. Cinayet kurbanı kuaför Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve ve Cem Tuna'dan gelen itiraflar milyonları ekran başına kilitledi. Peki Savaş Aydoğan neden öldürüldü? İşte son dakika Müge Anlı haberinin detayları...
06.06.2022 11:02 - Son Güncelleme: 06.06.2022 11:09
"BABASI BANA..."
Müge Anlı canlı yayınında son dakika itiraf! Cinayet kurbanı kuaför Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve'den olay sözler!
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 25 Nisan tarihinde tuhaf bir şekilde sırra kadem kuaför Savaş Aydoğan olayına dair sır perdesi çözüldü.
Ev sahibi, durumu Aydoğan'ın arkadaşı Cem Tuna ile kuaförün kız arkadaşı Merve E.'ye sordu. Kız arkadaş Merve, Aydoğan'ı babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti.
Merve E.'nin sözlerine inanmayan ev sahibi, kuaför Aydoğan'ın ailesini Sakarya'ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş Merve E. ile Cem Tuna'nın ifadeleri de alındı. Cem ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.