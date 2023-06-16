Müge Anlı intihar haberini paylaştı! Kızını aramak için çıkmıştı, kan donduran sözler: "Buraya gelmeseydim benim ölüm haberimi alacaktınız"

"Ben buraya gelmeseydim bugün benim ölüm haberimi alacaktınız çünkü o pompalı tüfek benim de başıma dayandı o bıçak bana da çekildi. Bir gün o tompalı tüfekle birinin öleceği belliydi. Kendi çapında beni bulsaydı beni öldürecekti ama hırsından, beni öldüremeyeceği için kendini öldürdü. Eğer onu dinleyip eve dönseydim bir kadın cinayeti haberini okumuş olacaktınız"