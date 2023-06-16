Müge Anlı intihar haberini paylaştı! Kızını aramak için çıkmıştı, kan donduran sözler: "Buraya gelmeseydim benim ölüm haberimi alacaktınız"
Müge Anlı'ya kızını aramak için çıkmıştı, intihar etti! 21 yaşındaki kayıp kızı Rukiye Çagana'yı aramak için Müge Anlı'nın programına çıkan Mehmet Hanefi Çagana'nın intihar ettiği bilgisi geldi. 15 Haziran'da Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kızının evine dönmesini isteyen babayla ilgili 21 yaşındaki Rukiye'den gelen sözler ise herkesi dehşete düşürdü.
"BURAYA GELMESEYDİM BENİM ÖLÜM HABERİMİ ALACAKTINIZ"
Müge Anlı intihar haberini paylaştı! Kızını aramak için ATV canlı yayınına çıkmıştı... Mehmet Hanefi Çagana, dün evinde silahla intihar etti. İşte Müge Anlı'nın aktardığı intihar haberinin detayları...
Esenler ilçesinde kaybolan ve kendisinden yaklaşık 30 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Rukiye Çagana'nın babası Mehmet Hanefi Çagana Müge Anlı'nın programına katılmıştı.
Kısa süre içerisinde 21 yaşındaki kayıp Rukiye, Müge Anlı'nın programına katılarak ailesiyle yüzleşti ancak ailesinin yanına asla dönmek istemediğini ifade etti.
"Ben buraya gelmeseydim bugün benim ölüm haberimi alacaktınız çünkü o pompalı tüfek benim de başıma dayandı o bıçak bana da çekildi. Bir gün o tompalı tüfekle birinin öleceği belliydi. Kendi çapında beni bulsaydı beni öldürecekti ama hırsından, beni öldüremeyeceği için kendini öldürdü. Eğer onu dinleyip eve dönseydim bir kadın cinayeti haberini okumuş olacaktınız"
Müge Anlı şse intihar haberinin ardından genç kıza, "Allah bu durumları yaşayan herkesin yardımcısı olsun Evde döner ustası yok döner bıçağı var. Geçim mücadelesinde olduğunu söylüyor insanlar ama evde pompalı tüfek var. Nereden aldı bu tüfeği bu adam? Yani niye sizin evinizde bunlar var, neden bunları yaşıyorsunuz? Rukiye de 21 yaşında, buradan ailesine sesleniyorum Rukiye'yi lütfen bu konuda suçlu bulmayın. Rukiye'nin de haberi alınca ilk sözü 'O ölmemiştir beni öldürmeden ölmez' olmuş. Lütfen kadın sığınma evine yerleş Rukiye." dedi.