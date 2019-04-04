Müge Anlı Karaman'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesini aktardı: 545 gündür kayıp olan Fatma Uyanık...

Fatma Uyanık'ın havanın kararmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları, aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alınamayınca aile fertleri, jandarma ile polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı; ancak Fatma Uyanık'ın izine rastlanılmadı. Ekipler, bir süre sonra da çalışmaları sonlandırdı.