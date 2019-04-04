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Müge Anlı Karaman'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesini aktardı: 545 gündür kayıp olan Fatma Uyanık...

Müge Anlı canlı yayında Karaman'da yaşanan oalyla ilgili son dakika gelişmesini aktardı. 1 yıl 5 ay 29 gün önce esrarengiz bir şekilde kaybolan 33 yaşındaki Fatma Uyanık olayında 4 gözaltı olduğunu açıkladı. Peki, Karaman'da yaşanan sır dolu olayın perde arkası nedir? İşte 4 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi...

04.04.2019 12:53 - Son Güncelleme: 04.04.2019 13:05
Müge Anlı Karaman'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesini aktardı: 545 gündür kayıp olan Fatma Uyanık...

Müge Anlı canlı yayında açıkladı. 535 gün önce Karaman'da sırra kadem basan 33 yaşındaki Fatma Uyanık hakkında 4 Nisan Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Tam 1 yıl 5 ay 29 gün sonunda savcılık dosyayı yeniden ele aldı. Peki Fatma Uyanık'a ne oldu?

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Müge Anlı Karaman'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesini aktardı: 545 gündür kayıp olan Fatma Uyanık...

1 YIL 5 AY 29 GÜN SONRA SORUŞTURMA YENİDEN MASAYA YATIRILDI!

Müge Anlı, 4 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Fatma Uynaık olayı için savcılığın düğmeye bastığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Müge Anlı Karaman'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesini aktardı: 545 gündür kayıp olan Fatma Uyanık...

MÜGE ANLI VE EKİBİNİN BULDUĞU İPUÇLARI...

Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda elde ettiği ipuçları doğrultusunda savcılık Fatma Uyanık olayını yeniden masaya yatırdı. Kayıp dosyası cinayet dosyasına çevrildi ve 4 kişi, tam 545 gün sonra gözaltına alındı.

Müge Anlı Karaman'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesini aktardı: 545 gündür kayıp olan Fatma Uyanık...

MÜGE ANLI'DAKİ KARAMAN OLAYI NEDİR?

6 Ekim 2017 tarihinde, annesi Zahide Uyanık ile birlikte evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Buradaki bağ evinde 1 gece kalan anne- kız, ertesi sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Uyanık, ilçe merkezine döndü.

Müge Anlı Karaman'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesini aktardı: 545 gündür kayıp olan Fatma Uyanık...

Fatma Uyanık'ın havanın kararmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları, aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alınamayınca aile fertleri, jandarma ile polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı; ancak Fatma Uyanık'ın izine rastlanılmadı. Ekipler, bir süre sonra da çalışmaları sonlandırdı.

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