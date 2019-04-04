Müge Anlı Karaman'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesini aktardı: 545 gündür kayıp olan Fatma Uyanık...
Müge Anlı canlı yayında Karaman'da yaşanan oalyla ilgili son dakika gelişmesini aktardı. 1 yıl 5 ay 29 gün önce esrarengiz bir şekilde kaybolan 33 yaşındaki Fatma Uyanık olayında 4 gözaltı olduğunu açıkladı. Peki, Karaman'da yaşanan sır dolu olayın perde arkası nedir? İşte 4 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi...
Müge Anlı canlı yayında açıkladı. 535 gün önce Karaman'da sırra kadem basan 33 yaşındaki Fatma Uyanık hakkında 4 Nisan Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Tam 1 yıl 5 ay 29 gün sonunda savcılık dosyayı yeniden ele aldı. Peki Fatma Uyanık'a ne oldu?
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Fatma Uyanık'ın havanın kararmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları, aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alınamayınca aile fertleri, jandarma ile polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı; ancak Fatma Uyanık'ın izine rastlanılmadı. Ekipler, bir süre sonra da çalışmaları sonlandırdı.