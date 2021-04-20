Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümüyle nefes kesecek! Hızır listedeki isimlerin peşinde

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Pelin Akil Altan ve Engin Benli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, son bölümüyle reytingleri altüst ederek birinci olmuştu. Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü ise merakla bekleniyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 191. yeni bölümünde neler olacak? Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eden Hızır Çakırbeyli, nasıl bir yol izleyecek? İşte detaylar…

20.04.2021 08:42 - Son Güncelleme: 20.04.2021 08:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





