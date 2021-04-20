Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümüyle nefes kesecek! Hızır listedeki isimlerin peşinde
Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Pelin Akil Altan ve Engin Benli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, son bölümüyle reytingleri altüst ederek birinci olmuştu. Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü ise merakla bekleniyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 191. yeni bölümünde neler olacak? Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eden Hızır Çakırbeyli, nasıl bir yol izleyecek? İşte detaylar…
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vurdu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN 191. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.