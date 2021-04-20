Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak belli oldu ama bir jüri yolcu! Serhat ve Barbaros jüri olacak gümbür gümbür geliyorlar

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan sevilen yarışma programı Masterchef'in yeni sezon başlama tarihi ortaya çıktı... 3. sezonunda büyük bir sükse yapan Masterchef Türkiye'nin şampiyonu 'basit bir şekilde şampiyon olacağım' mottosuyla yola başlayan Serhat Doğramacı olmuştu. Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu'nun yarıştığı final Serhat daha yüksek puan alarak şampiyonluk ipini göğüslemişti. Seyirci Masterchef yeni sezon ne zaman merak ederken üzücü bir sürprizle de karşılaştı. Buna göre jüri üyelerinden biri veda ediyor. 3.sezonun finalistleri Serhat ve Barbaros da bu sene yine Masterchef'te yer alacak. Anlayacağını Masterchef cephesinde işler çok karışık. İşte detaylar...

20.04.2021 11:43 - Son Güncelleme: 20.04.2021 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





