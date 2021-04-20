Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak belli oldu ama bir jüri yolcu! Serhat ve Barbaros jüri olacak gümbür gümbür geliyorlar
TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan sevilen yarışma programı Masterchef'in yeni sezon başlama tarihi ortaya çıktı... 3. sezonunda büyük bir sükse yapan Masterchef Türkiye'nin şampiyonu 'basit bir şekilde şampiyon olacağım' mottosuyla yola başlayan Serhat Doğramacı olmuştu. Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu'nun yarıştığı final Serhat daha yüksek puan alarak şampiyonluk ipini göğüslemişti. Seyirci Masterchef yeni sezon ne zaman merak ederken üzücü bir sürprizle de karşılaştı. Buna göre jüri üyelerinden biri veda ediyor. 3.sezonun finalistleri Serhat ve Barbaros da bu sene yine Masterchef'te yer alacak. Anlayacağını Masterchef cephesinde işler çok karışık. İşte detaylar...
20.04.2021 11:43
- Son Güncelleme: 20.04.2021 11:43
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef ocak ayında Serhat Doğramacı'nın şampiyon olduğu finalle bir sezonu daha bitirmiş ve yerini Survivor'a bırakmıştı. İzleyici Masterchef'in yeni sezonunun ne zaman olacağını merak ediyor. O tarih belli oldu. Ama birkaç sürpriz de var...
Ocak ayında final yaptıktan hemen sonra yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair birçok araştırma Google gibi arama motorlarında yapılmıştı. Fakat bilgiler yeni yeni gelmeye başladı ve Masterchef için tarih resmen verildi.
Tarihin yanında ise bir müjde daha geldi. Sevilen iki isim olan Barbaros ve Serhat'ın Masterchef'in jüri koltuğunda oturacağı iddiaları kafalarda soru işareti oluşturdu!
Yoksa, jürilerden bir isim ayrılıyor mu?
4. sezonuyla yakın zamanda TV8 ekranlarına başlayacak olan Masterchef yarışmasında iddialara göre birçok değişiklik yapıldı. Bunlardan ilki jüri olurken bir diğeri se başlama tarihi oldu. Merak edilen detaylar hakkında araştırma yapan izleyiciler ise şok içerisinde kaldı.