Dünyaca ünlü oyuncu meğer ölümden dönmüş! Milyoner'de yarışmacıya sorulan soru herkesi şaşırttı
Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Milyoner bir yarışmacıya sorulan "Hangi filmin bazı sahnelerinin çekimlerinden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?" sorusu herkesi şaşırttı. İşte Milyoner'de sorulan sorular ve yanıtları...
10.01.2022 01:30
- Son Güncelleme: 10.01.2022 01:30