Müge Anlı ile gerçeğe dönüşen rüyalar! Göz doktoru Kayhan Selamoğlu annesine kavuştu İpek Karabat ise 55 yıl hasret çektiği kardeşini buldu
Müge Anlı ile gerçeğe dönüşen rüyalar! Göz doktoru Kayhan Selamoğlu annesine kavuştu İpek Karabat ise 55 yıl hasret çektiği kardeşini buldu... Atv canlı yayınında bugün mutluluk gözyaşları yer aldı. Geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve 91 yaşındaki annesi Keziban Selamoğlu'nu göremediğini ifade eden göz doktoru Kayhan Selamoğlu annesi ile bir araya geldi. 5 yaşındayken teyzesine evlatlık verilen kardeşi Gül Polat'ı arayan İpek Karabat'ın ise 55 yılık hasreti son buldu. Kardeşinin fotoğrafını gören ve canlı yayında telefon görüşmesi yapan İpek Karabat mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.
07.03.2022 11:32 - Son Güncelleme: 07.03.2022 11:50
Müge Anlı ile gerçeğe dönüşen rüyalar! Göz doktoru Kayhan Selamoğlu annesine kavuştu, İpek Karabat ise 55 yıl hasret çektiği kardeşini buldu...
Annesini göremediğini ifade eden göz doktoru Müge Anlı ve ekibi sayesinde Keziban Hanım'a kavuştu, o anlar Atv canlı yayınında izleyiciye aktarıldı.