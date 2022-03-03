Müge Anlı'ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şok! Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu
Müge Anlı'ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şoke oldu! Annesini 9 aydır görmüyordu Op. Dr. Kayhan Selamoğlu... Kayhan Bey, 91 yaşındaki annesi Keziban Selamoğlu'nu göremediğini ve babası ile kardeşi tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Göz doktoru, Ağa kızı annesini serveti yüzünden mi göremiyor? Canlı yayında gerçekleşen yüzleşmeyi izleyenler çelişkili sözler karşısında neye inanacağını şaşırdı. İşte Müge Anlı'nın bugünkü (3 Mart 2022) yayınında yaşananlar...
Müge Anlı'ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti, karşılıklı gelen ifadeler herkesi şaşkına çevirdi.
Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu öz doktoru Kayhan Selamoğlu... 91 yaşındaki annesini kendisine gösterilmediğini iddia ederek Müge Anlı'dan yardım isteyen Kayhan Bey'in iddiaları ve yayına bağlanan aile fertlerinin sözleri arasındaki çeliki kafaları karıştırdı.
Kayhan Selamoğlu annesini dokuz aydır görmediğini, kardeşi ve babasının annesini görmesine engel olduğunu belirtti.
Göz doktoru Kayhan Selamoğlu'nun teyzesi yayına bağlandı ve ablasını göremediğin, Keziban Hanım'ın telefonunun bile elinden alındığını ifade etti.
Emekli ağır ceza hakimi baba ile göz doktoru oğlu Kayhan Selamoğlu arasında geçen diyaloglar izleyenleri ekran başına kilitledi.