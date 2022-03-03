Müge Anlı’ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şok! Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu

Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu öz doktoru Kayhan Selamoğlu... 91 yaşındaki annesini kendisine gösterilmediğini iddia ederek Müge Anlı'dan yardım isteyen Kayhan Bey'in iddiaları ve yayına bağlanan aile fertlerinin sözleri arasındaki çeliki kafaları karıştırdı.