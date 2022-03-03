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Haberler Televizyon Müge Anlı'ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şok! Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu

Müge Anlı'ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şok! Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu

Müge Anlı'ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şoke oldu! Annesini 9 aydır görmüyordu Op. Dr. Kayhan Selamoğlu... Kayhan Bey, 91 yaşındaki annesi Keziban Selamoğlu'nu göremediğini ve babası ile kardeşi tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Göz doktoru, Ağa kızı annesini serveti yüzünden mi göremiyor? Canlı yayında gerçekleşen yüzleşmeyi izleyenler çelişkili sözler karşısında neye inanacağını şaşırdı. İşte Müge Anlı'nın bugünkü (3 Mart 2022) yayınında yaşananlar...

03.03.2022 12:49 - Son Güncelleme: 03.03.2022 12:49
Müge Anlı’ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şok! Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu

Müge Anlı'ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti, karşılıklı gelen ifadeler herkesi şaşkına çevirdi.

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Müge Anlı’ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şok! Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu

Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu öz doktoru Kayhan Selamoğlu... 91 yaşındaki annesini kendisine gösterilmediğini iddia ederek Müge Anlı'dan yardım isteyen Kayhan Bey'in iddiaları ve yayına bağlanan aile fertlerinin sözleri arasındaki çeliki kafaları karıştırdı.

Müge Anlı’ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şok! Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu

Kayhan Selamoğlu annesini dokuz aydır görmediğini, kardeşi ve babasının annesini görmesine engel olduğunu belirtti.

Müge Anlı’ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şok! Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu

Göz doktoru Kayhan Selamoğlu'nun teyzesi yayına bağlandı ve ablasını göremediğin, Keziban Hanım'ın telefonunun bile elinden alındığını ifade etti.

Müge Anlı’ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şok! Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu

Emekli ağır ceza hakimi baba ile göz doktoru oğlu Kayhan Selamoğlu arasında geçen diyaloglar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Müge Anlı’ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şok! Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu

Selamoğlu ailesini 200 bin liralık kira geliri mi dağıttı? Sorunun yanıtı henüz bulunmadı...

Müge Anlı’ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti herkes şok! Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu

Kayhan Selamoğlu'nun tek isteği ise annesini yeniden görebilmek...

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