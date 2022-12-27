Ferit'in intihara sürüklendiği gerçek hikayede Yusuf, Pelin ve Seyran... Finali ifşa olan Yalı Çapkını'nın sonu tüyler ürpertti!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin finali herkesi kahretti. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fenomen dizinin gerçekte kimin hikayesi olduğu ve finalinin nasıl bittiği merak edilirken yeni detaylar ortaya çıktı. Kimse bu kadarını tahmin etmiyordu. Psikoloğa giden kişinin Ferit olduğu geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Dizinin sonunda ne olacağı ortaya çıktı. Budayıcıoğlu dizideki tüm karakterlerin kaderinin başka olduğunu açıklamıştı. İşte finali kahreden Yalı Çapkını'nın hikayesi hakkında tüm detaylar...
27.12.2022 10:53 - Son Güncelleme: 27.12.2022 10:54
Yalı Çapkını dizisi hakkında ortaya çıkan yeni detaylar seyirciyi şoke etti. Oyuncu kadrosunda Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Emre Altuğ, Doğukan Polat yer alıyor. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle yoğun ilgi gören dizinin finali ortaya çıktı.
YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 15. bölüm fragmanı paylaşıldı. Fragmana Ferit'in delirmesi damga vurdu. Seyran'ı kaybettiğini düşünen Ferit çıldırdı.
Odasına çekilen Ferit her yeri dağıtıyor. Fenomen dizinin sonunda ne olacağı merak ediliyor. Peki Yalı Çapkını dizisinin sonunda ne olacak?