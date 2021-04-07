Hercai’de flaş ayrılık! Düşmanları çok sevinecek! Geldiğinde kök söktürmüştü, diziye veda ediyor…

Pazar akşamları ATV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Hercai dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizide kötü karakterlerden biri veda edeceği için düşmanları bayram edecek. Geldiği günden bu yana kötü olaylara sebebiyet veren ve şimdi artık yolun sonuna gelen isim kim? Hercai dizisine kim, ne zaman ve nasıl veda edecek? İşte Hercai'deki rolünü tamamlayacan o isim…