Hercai’de flaş ayrılık! Düşmanları çok sevinecek! Geldiğinde kök söktürmüştü, diziye veda ediyor…
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de flaş ayrılık haber gündemde büyük yankı uyandırdı. Hazar katakterine hayat veren Serhat Tutumluer'den sonra bir ismin daha veda edeceği öğrenildi. Pazar akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizide bir oyuncunun daha ayrılacağı iddiaları düşmanlarını oldukça sevindirdi. O isim Hercai dizisine katıldığında tüm dengeleri değiştirmişti. Geldiğinde kök söktürmüştü, şimdi ise diziye veda ediyor. Peki Hercai'den ayrılacak olan ünlü oyuncu kim? Bu gelişme olayların seyrini ne yönde etkilecek?
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de flaş ayrılık haber gündemde büyük yankı uyandırdı. Hazar katakterine hayat veren Serhat Tutumluer'den sonra bir ismin daha veda edeceği öğrenildi. Pazar akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizide bir oyuncunun daha ayrılacağı iddiaları düşmanlarını oldukça sevindirdi. O isim Hercai dizisine katıldığında tüm dengeleri değiştirmişti. Geldiğinde kök söktürmüştü, şimdi ise diziye veda ediyor. Peki Hercai'den ayrılacak olan ünlü oyuncu kim? Bu gelişme olayların seyrini ne yönde etkilecek?
Pazar akşamları ATV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Hercai dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizide kötü karakterlerden biri veda edeceği için düşmanları bayram edecek. Geldiği günden bu yana kötü olaylara sebebiyet veren ve şimdi artık yolun sonuna gelen isim kim? Hercai dizisine kim, ne zaman ve nasıl veda edecek? İşte Hercai'deki rolünü tamamlayacan o isim…
İlk kez 2006 senesinde yayınlanan Kaybolan Yıllar isimli dizide canlandırdığı Niran karakteri ile kamera karşısına geçmiş; daha sonra Derman, Eşref Saati, Osmanlı Cumhuriyeti, Küçük Kadınlar, Lale Devri, Aile Saadeti, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi önemli yapımlarda rol almıştır.