Kuruluş Osman başarılarına bir yenisini daha ekledi! Libya ve Pakistan’da da fırtınalar estirecek

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, gözünü yurt dışına dikti! Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizi, 34 ülkede izleyiciyle buluşuyor. Uluslararası televizyonların yanı sıra uluslararası platformlar aracılığıyla da seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman, farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı. Son olarak Tunus'ta yayına giren Kuruluş Osman şimdi ise Pakistan ve Libya'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

07.04.2021 12:29 - Son Güncelleme: 07.04.2021 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





