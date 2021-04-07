Kuruluş Osman başarılarına bir yenisini daha ekledi! Libya ve Pakistan’da da fırtınalar estirecek
Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, gözünü yurt dışına dikti! Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizi, 34 ülkede izleyiciyle buluşuyor. Uluslararası televizyonların yanı sıra uluslararası platformlar aracılığıyla da seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman, farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı. Son olarak Tunus'ta yayına giren Kuruluş Osman şimdi ise Pakistan ve Libya'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…
07.04.2021 12:29
- Son Güncelleme: 07.04.2021 12:29
KURULUŞ OSMAN'DAN YENİ BAŞARI!
Atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.
RAMAZAN AYINDA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR!
Kuruluş Osman, Tunus'un ardından şimdi de Libya'da yayına girmeye hazırlanıyor. Libya'da Al Ahrar TV kanalında yayına girecek dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak.
DÜNYADA 34 ÜLKEDE YAYINDA!
Libya'da Al Ahrar TV'de yayınlanacak dizi, Pakistan'da ise ülkenin önde gelen kanallarından olan Geo Entertainment'ta seyirciyle buluşacak.
Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.