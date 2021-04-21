Adından yine söz ettirecek! Finalin üstünden bir hafta bile geçmeden imzayı attı! Meğer Esra Bilgiç...

Adından yine söz ettirecek! Finalin üstünden bir hafta bile geçmeden imzayı attı. Ramo dizisi geçtiğimiz hafta cuma günü yayınlanan 40. bölümüyle final yaptı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizinin vedası izleyicilerini şaşırttı. Ancak güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde oynacak. Şimdi ünlü oyuncunun hayranları Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merakla bekliyor.