RAMAZAN İMSAKİYE
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Adından yine söz ettirecek! Finalin üstünden bir hafta bile geçmeden imzayı attı! Meğer Esra Bilgiç...

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük ün kazanan ve son olarak Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu. Cuma günleri izleyicisini ekran başında ağırlayan ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Atilla Olgaç'ın yer aldığı Ramo dizisi geçen hafta ekranlardaki macerasını sonlandırdı. Ramo dizisinin sona ermesiyle birlikte güzel oyuncu Esra Bilgiç yeni bir projeye hazırlanıyor. Esra Bilgiç yeni sezonda Uğur Güneş'in de yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak. İzleyiciler şimdi heyecanla diziyi beklemeye başladı.

21.04.2021 17:37 - Son Güncelleme: 21.04.2021 17:37
Adından yine söz ettirecek! Finalin üstünden bir hafta bile geçmeden imzayı attı! Meğer Esra Bilgiç...

Adından yine söz ettirecek! Finalin üstünden bir hafta bile geçmeden imzayı attı. Ramo dizisi geçtiğimiz hafta cuma günü yayınlanan 40. bölümüyle final yaptı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizinin vedası izleyicilerini şaşırttı. Ancak güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde oynacak. Şimdi ünlü oyuncunun hayranları Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merakla bekliyor.

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Adından yine söz ettirecek! Finalin üstünden bir hafta bile geçmeden imzayı attı! Meğer Esra Bilgiç...

TV100'den Birsen Altuntaş haberine göre, Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı.

Adından yine söz ettirecek! Finalin üstünden bir hafta bile geçmeden imzayı attı! Meğer Esra Bilgiç...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak.

Adından yine söz ettirecek! Finalin üstünden bir hafta bile geçmeden imzayı attı! Meğer Esra Bilgiç...

Esra Bilgiç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Adından yine söz ettirecek! Finalin üstünden bir hafta bile geçmeden imzayı attı! Meğer Esra Bilgiç...

Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak.