Müge Anlı eşine canlı yayında seslenmişti! Merve'yi kandıran üfürükçü Adem Önal'ın kirli çamaşırları ortaya döküldü: "Kedi derisi, cinsel güç artırıcı..."
Müge Anlı eşine canlı yayında seslenmişti! Merve'yi kandıran üfürükçü Adem Önal'ın kirli çamaşırları ortaya döküldü. Beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini yitiren Merve, Müge Anlı'dan yardım istedi. Genç Merve ve annesinin iddiaları tüyler ürpertirken, polis tarafından araması olan üfürükçü Adem Önal'ın eşi Müge Anlı canlı yayınında bildiği her şeyi anlattı, o üfürükçünün tüm foyası ortaya çıktı. Yeniden görme vaadi veren üfürükçüye 260 bin TL kaptırdıklarını belirten anne - kız, polis memuru olan akrabalarının da bu işin içinde olduğunu iddia etmesinin ardından aynı bilgi üfürükçünün eşinden de geldi. İşte Müge Anlı'ya çileden çıkaran dolandırıcılık hikayesi...
22.02.2023 12:31 - Son Güncelleme: 22.02.2023 12:31
'ÖLDÜRDÜKLERİ KEDİ TÜYÜ VE DERİSİ İLE KIZIMIN GÖZÜNÜ AÇACAKLARDI'
21 Şubat günü Müge Anlı 'eşim emniyet müdürü biliyorsunuz, kendisine de duyurmak istiyorum' dedi o iddialarla küplere bindi!
"Gözleri ameliyattan sonra gördü ertesi gün de tümör ameliyatına girdi çıktı, çocuk ağlıyor. Gözünün kaybı hepten gitti." diyen Naime Hanım, kızı Merve'nin gözlerinin yeniden görmesi için çaresiz kaldığını ve akrabası olan polis memuru Habib Bey'in aracılığı ile bir üfürükçüye kandığını ileri sürdü.
"Öte dünyadan getirdim" dediği kolyeler ve kedi tüyü ve derisi ile beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini yitiren Merve'nin gözlerinin açılacağını ileri süren üfürükçü Adem'le ilgili iddialar Müge Anlı'yı çileden çıkardı.