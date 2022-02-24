Müge Anlı Elazığlı muhtar cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı: "Sorgunun 4. gününde Muhammet Bahçeci'nin eşi ve ailesi cezaevinde"
Müge Anlı Elazığlı muhtar cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı. 4 ay önce sırra kadem basmıştı Elazığlı muhtar Muhammet Bahçeci... Geçtiğimiz gün cesedi tanınmaz halde bulundu. Elazığ'daki sorgunun 2. gününde kan donduran gerçekler ortaya çıktı, 4. gününde ise tutuklamalar geldi. Önce bir kişinin serbest bırakıldığı 12 kişinin gözaltı süresi bitti, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayete kurban giden Elazığlı muhtar Muhammet Bahçeci'nin eşi ve eşinin ailesi için yolun sonu cezaevi oldu. İşte detaylar...
24.02.2022 12:58 - Son Güncelleme: 24.02.2022 12:59
Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmanın ardından 13 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bahçeci'nin, köy yakınlarında araziye gömülen cesedi bulundu. Ceset bulunduğu yerden çıkartılarak otopsiye gönderildi.