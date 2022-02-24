Müge Anlı Elazığlı muhtar cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı. Sorgunun 4. gününde Muhammet Bahçeci'nin eşi ve ailesi cezaevinde...

Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, geçen yıl 18 Ekim'de arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına, 'beni al' diye mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.