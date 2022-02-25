Müge Anlı'daki Osman Küçük'ün katili alnına 'adam değilsin' yazan oğlu Batuhan mı? Kız kardeşten şok sözler: "Babam öldükten sonra..."
Müge Anlı'daki Osman Küçük'ün katili, babasının alnına 'adam değilsin' yazan Batuhan mı? Kız kardeşi ile Atv Müge Anlı canlı yayınında yüzleşen Batuhan Küçük, ifadeleri ve agresif tavırları ile okları üzerine çekti. Osman Küçük'ün alnına 'Adam değilsin' yazan Batuhan Küçük hakkında akrabaları, babasıyla mal kavgasına girdiğini söylerken, bugün canlı yayına katılan Batuhan'ın kız kardeşi, babasının ölümüyle ilgili ağabeyinden şüphelendiğini ifade etti. "Babam öldükten sonra milyoner oldun" sözleri ile dikkat çeken kız kardeş ile ağabeyin yüzleşmesi milyonları ekran başına kilitledi.
"BABAM ÖLDÜKTEN SONRA MİLYONER OLDUN"
Müge Anlı'daki Osman Küçük'ün katili alnına 'adam değilsin' yazan oğlu Batuhan mı? Kız kardeşten şok sözler...
İzmir Urla'da cinayete kurban giden 58 yaşındaki 2 çocuk babası Osman Küçük'ün akrabaları cinayetin detaylarının aydınlatılması talebiyle Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'ya başvurdu. Programa katılan akrabaların karşısında ise, Osman Küçük'ün cinayetten önce kavga ettiği oğlu Batuhan Küçük yer aldı.
OSMAN KÜÇÜK BALTAYLA PARÇALANMIŞ
İzmir'in Urla ilçesinde boş bir evde cansız bedeni bulunan Osman Küçük'ün (58) uğradığı baltalı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilirken, birlikte alkol içtiği ileri sürülen ve kayıplara karışan yakın arkadaşı Cafer İçer de cinayet şüphelisi olarak polis ekiplerince her yerde aranıyor.
OĞLU BATUHAN KÜÇÜK İLE MAL KAVGASI...
Amcasının katilinin bulunmasını isteyen yeğen Gülçin Alan ve Osman Küçük'ün kardeşleri Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurdu. Osman Küçük'ün yeğenleri ve kardeşlerinin yer aldığı programda, oğlu Batuhan Küçük ile vefatından evvel yaşadığı sorunlar dikkat çekti.
MOTOSİKLET KAVGASI
Cinayete kurban giden Osman Küçük'ün öldürülmesinin ardındaki soru işaretlerinde, baba Osman Küçük ve oğul Batuhan Küçük'ün arasının 'motosiklet tutkusu' nedeniyle açıldığı ortaya çıktı. Müge Anlı'nın stüdyodaki yan odada tuttuğu Osman Küçük, akrabalarıyla sorun yaşamayacağının sözünü vererek, stüdyoya geldi.