Müge Anlı'daki Osman Küçük'ün katili alnına 'adam değilsin' yazan oğlu Batuhan mı? Kız kardeşten şok sözler: "Babam öldükten sonra..."

OSMAN KÜÇÜK BALTAYLA PARÇALANMIŞ

İzmir'in Urla ilçesinde boş bir evde cansız bedeni bulunan Osman Küçük'ün (58) uğradığı baltalı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilirken, birlikte alkol içtiği ileri sürülen ve kayıplara karışan yakın arkadaşı Cafer İçer de cinayet şüphelisi olarak polis ekiplerince her yerde aranıyor.