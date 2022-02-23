Emine Çöp ile Tuğçe Semiz'in vahşice katledildiği saldırıdan sağ çıkmıştı! Felç kalan genç Müge Anlı'ya konuştu: 'Kızların çığlıkları...'
Müge Anlı canlı yayınında aralanan sır perdesi! Kırmızı ışıkta vahşice katledilen Emine Çöp - Tuğçe Semiz cinayetinde o isim konuştu... Bugün Müge Anlı canlı yayınında Emine Çöp ile Tuğçe Semiz'in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam etti. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik ışıklarında durdukları sırada silahlı saldırı ile öldürülen Tuğçe Semiz ile Emine Çöp'ün arkadaşı olan ve olay günü ağır yaralanan Alihan K. ilk kez konuştu; "Tek hatırladım şey kızların çığlıklarıydı" diyen Alihan'ın sözleri sonrası kendisini olmadığı biri gibi tanıtan Oğuzhan Y.'nin açıklamaları da kafaları karıştırdı.
O GECE NELER YAŞANDI?
Emine Çöp ile Tuğçe Semiz'in vahşice katledildiği saldırıdan sağ çıkmıştı! Felç kalan genç ilk kez Müge Anlı'ya konuştu...
Gebze'de Beylikbağı Ankara Caddesi'nde 14 Şubat'ta sabaha karşı trafik ışıklarında duran araca yapılan silahlı saldırıda kuzen olan 27 yaşındaki Emine Çöp ve 22 yaşındaki Tuğçe Semiz öldürülürken; arka araçta bulunan Alihan K. ise ağır yaralanmıştı. Olay yerinde 30 adet kovan tespit edilirken, korkunç cinayet için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro polislerinden oluşan özel bir ekip kuruldu.
Kızlarını kaybeden aileler ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak cinayetin çözülmesi için herkesten yardım istedi. Müge Anlı'nın bugünkü yayına öldürülen Emine Çöp'ün annesi Hava Çöp, öldürülen Tuğçe Semiz'in eşi Furkan Semiz, kuzeni Yağmur Ellek ve bazı aile üyeleri katıldı.
"BEN O GECE ÇOK ERKEN UYUDUM"
Yayına ilk kez katılan öldürülen Tuğçe Semiz'in eşi Furkan Semiz, "Ben olayın olduğu gün 20.30 gibi uyuyakalmışım, olayı da sabah öğrendim. Biz gezmeyi seven bir aileyiz, sürekli araç kiralarız" dedi.
Olay günü öldürülen iki kuzenle birlikte olan diğer isim olan Yağmur Ellek, "Ben gece 1'de eve döndüm, hiç tartışma falan olmadı. Gece 2'de uyudum, sabah uyandığımda biz kaza falan oldu sanarak karakola gittik" dedi. Yayında bugün ilk kez öldürülen iki kuzenin son anlarına tanık olan, kendisi de ağır yaralı olarak kurtulan Alihan K. da olay gününü şu sözlerle anlattı; " Olay günü Merve araç kiralayınca, Emine de kiraladı.