Emine Çöp ile Tuğçe Semiz’in vahşice katledildiği saldırıdan sağ çıkmıştı! Felç kalan genç Müge Anlı’ya konuştu: ’Kızların çığlıkları...’

Olay günü öldürülen iki kuzenle birlikte olan diğer isim olan Yağmur Ellek, "Ben gece 1'de eve döndüm, hiç tartışma falan olmadı. Gece 2'de uyudum, sabah uyandığımda biz kaza falan oldu sanarak karakola gittik" dedi. Yayında bugün ilk kez öldürülen iki kuzenin son anlarına tanık olan, kendisi de ağır yaralı olarak kurtulan Alihan K. da olay gününü şu sözlerle anlattı; " Olay günü Merve araç kiralayınca, Emine de kiraladı.