YouTuber Beste Köse Kim Milyoner Olmak İster'de! İşte YouTuber Beste Köse'nin Milyoner'de elendiği o soru...
Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, 827. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her yeni bölümüyle milyonları ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacılardan birinin ünlü YouTuber Beste Köse olması sürpriz oldu. YouTube videoları milyonlar izlenen YouTuber Beste Köse, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümüne de damga vurdu. Beste Köse'nin Milyoner'de elendiği soru, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 827. yeni bölüm soru - cevapları ve YouTuber Beste Köse'nin elendiği o soru...
02.06.2019 08:44
- Son Güncelleme: 02.06.2019 08:47
Televizyon ekranlarının en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 827. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Murat Yıldırım'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Youtuber sürprizi damga vurdu. Ünlü YouTuber Beste Köse'nin Kim Milyoner Olmak İster performansı, hayranları tarafından çok konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru - cevapları ve YouTuber Beste Köse'nin elendiği o soru...
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