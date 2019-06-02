YouTuber Beste Köse Kim Milyoner Olmak İster'de! İşte YouTuber Beste Köse'nin Milyoner'de elendiği o soru...

Televizyon ekranlarının en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 827. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Murat Yıldırım'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Youtuber sürprizi damga vurdu. Ünlü YouTuber Beste Köse'nin Kim Milyoner Olmak İster performansı, hayranları tarafından çok konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru - cevapları ve YouTuber Beste Köse'nin elendiği o soru...