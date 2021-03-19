Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Lösemi hastası Erman Akalp ailesini buldu mu?
Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Lösemi hastası Erman Akalp ailesini buldu mu? Lösemi hastası Erman Akalp, ilik nakli için biyolojik ailesini arıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Erman Akalp'in ailesi olabileceklerini düşünen iki kişi canlı yayına katılmış ve ardından DNA için örnekler alınmıştı. Olayı takip eden Müge Anlı izleyicileri, "Erman Akalp ailesini buldu mu?" sorusunun yanıtını büyük bir merakla beklerken nefesler tutuldu, Müge Anlı DNA sonucunu Atv canlı yayınında açıkladı.
1982'de henüz birkaç günlük bebekken evlatlık verilen Erman Akalp, yıllar sonra gerçeği öğrendi. Kendisini alan ailenin vefatı ardından evlatlık olduğunu duyan Akalp, kanser hastası olduğunu öğrenince biyolojik ailesini bulmaya karar verdi ve Müge Anlı ekibine başvurdu. Akalp, hastalığı nedeniyle Adana Seyhan'dan yayına gelemedi ancak onu evlat edinen ailesindeki dayısı ve teyzesi ekranlarda yer aldı.
"Bana dünyaya gelirken can vermişlerdi, şimdi bir ünite kan ile tekrar hayat vermelerini istiyorum" sözleriyle gerçek ailesine seslenen Erman Akalp'ın bekleyişi sürerken, bir aileden, "Biz onun gerçek ailesi olabiliriz" diye haber geldi. Ablası olduğunu ileri süren Hatice Erkoçak ve eşi İsmail Erkoçak, canlı yayına katıldı.