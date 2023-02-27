YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ferit Seyran'ı umdu Pelin çıkageldi! Kardeş kıskançlığı Fuat'ı ağlattı! Gerçek hikayede...
Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fenomen dizinin son bölümünde fırtınalar esmişti. Seyran ve Ferit'in arası tam düzeldi derken yeni bölümde Pelin yine çıkageliyor. Diziye 22. bölümde sürpriz bir isim dahil olacak. Üyuncu Toprak Sağlam, Yalı Çapkını'na 'Zerrin' rolüyle dahil olacak ve Pelin'in annesini canlandıracak. İşte Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...
27.02.2023 10:48 - Son Güncelleme: 27.02.2023 10:50
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı gerçek hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar ortaya çıktı.
YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Sevilen dizi Yalı Çapkını'nın beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana romantik anlar damga vurdu.