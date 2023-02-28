Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümde 'Cezayir'i öldü bilin!' Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılıyor mu? "Sana emanet..."
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde 'Cezayir'i öldü bilin' repliği dikkat çekerken Oktay Kaynarca'nın vurulduğu anlar akıllara 'Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılıyor mu?' sorusunu da beraberinde getirdi. Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm fragmanında heyecan yine dorukta! Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez. Cezayir'in ağabeyinin katili, herkesin korktuğu bu düşman kimdir? Cezayir ailesini kime emanet edecek? Firuze'nin neşterle tehdit ettiği kişi kimdir? Cezayir, Leyla için hazırladığı sürpriz yapabilecek mi? İşte detaylar...
28.02.2023 12:25 - Son Güncelleme: 28.02.2023 12:32
"AİLEM SANA EMANET..."
Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümde 'Cezayir'i öldü bilin!' Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılıyor mu?