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Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümde 'Cezayir'i öldü bilin!' Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılıyor mu? "Sana emanet..."

Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümde 'Cezayir'i öldü bilin!' Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılıyor mu? "Sana emanet..."

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde 'Cezayir'i öldü bilin' repliği dikkat çekerken Oktay Kaynarca'nın vurulduğu anlar akıllara 'Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılıyor mu?' sorusunu da beraberinde getirdi. Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm fragmanında heyecan yine dorukta! Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez. Cezayir'in ağabeyinin katili, herkesin korktuğu bu düşman kimdir? Cezayir ailesini kime emanet edecek? Firuze'nin neşterle tehdit ettiği kişi kimdir? Cezayir, Leyla için hazırladığı sürpriz yapabilecek mi? İşte detaylar...

28.02.2023 12:25 - Son Güncelleme: 28.02.2023 12:32
Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümde ’Cezayir’i öldü bilin!’ Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu? Sana emanet...

"AİLEM SANA EMANET..."

Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümde 'Cezayir'i öldü bilin!' Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılıyor mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümde ’Cezayir’i öldü bilin!’ Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu? Sana emanet...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 20.BÖLÜMDE HEYECAN DORUKTA!

Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümde ’Cezayir’i öldü bilin!’ Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu? Sana emanet...

Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.

Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümde ’Cezayir’i öldü bilin!’ Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu? Sana emanet...

Cezayir giderek Bassilius'un gerçek kimliğine yaklaşır. Sınırının daraldığını fark eden Bassilius, Cezayir kendi ipini çekmeden Tatavlalı'ya Cezayir'in ölüm emrini verir.

Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümde ’Cezayir’i öldü bilin!’ Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu? Sana emanet...

Firuze, Gülendam'ın tüm hastane süreçleriyle ilgilenir ve Gülendam'ı evine getirmesiyle herkesin gözünde temize çıkar fakat Leyla bu arada Süheyla'nın hamileliğini öğrenmiştir. Bu konuda Leyla ve Firuze yeniden karşı karşıya gelir.

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