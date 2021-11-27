Hem gönülleri hem reytingleri fethetmişti! Destan 2. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Çift başlı kurdun pençesi sensin!

HEM GÖNÜLLERİ HEM REYTİNGLERİ FETHETTİ

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile ekran yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yaptı.

#DestanDizisi etiketiyle sosyal medyada Türkiye'de ve dünya gündeminde yer alan 'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.