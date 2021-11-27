Hem gönülleri hem reytingleri fethetmişti! Destan 2. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Çift başlı kurdun pençesi sensin!
Destan 2. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı! Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin üstlendiği, atv'nin iddialı dizisi Destan, merakla beklenen ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Reytingleri alt üst eden dizinin ikinci bölümü için heyecanlı bekleyiş sürerken Destan 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. "Çift başlı kurdun pençesi sensin!" sözlerinin damga vurduğu fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Destan 2. bölüm 2. fragmanı...
HEM GÖNÜLLERİ HEM REYTİNGLERİ FETHETTİ
Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile ekran yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yaptı.
#DestanDizisi etiketiyle sosyal medyada Türkiye'de ve dünya gündeminde yer alan 'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.
'Destan', birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,74 reyting ve %20,17 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,61 reyting ve %16,63 izlenme payı elde ederek Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.
Destan'ın açılış bölümünde, çift başlı kurt destanını bozkıra yayan Akkız ile Gök Hanlığı'nın hükümdarı babası Alpagu'nun sarayında zorlu bir hayat süren Batuga'nın kaderi henüz çocuk yaşta birlikte çizildi.
Babası Alpagu Han'ın ihanetiyle sarsıldığı annesi Tılsım'ı gözleri önünde öldürmesi, küçük yaştaki Batuga'yı derin bir acıya sürükledi. Hırsını alamayan Alpagu Han, Tılsım'ın ailesinin yaşadığı Dağ Hanlığı'na giderek hesap sorduğu sırada Akkız'ın babasını öldürdü. Bu acılı günde tanışan Akkız ve Batuga birbirini hiç unutmadı.