Müge Anlı canlı yayınının ardından zorba koca ve arkadaşı gözaltında! Şilan Topal tek tek anlattı! Karakola el ele girdi kaşını oynatarak...
Müge Anlı canlı yayınının ardından zorba koca ve arkadaşı gözaltında! Şilan Topal bulundu, Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkan Şilan her şeyi bir bir anlattı! İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla taksiye bindirilip kaçırılan Şilan Topal, eşi Mithat Topal ile karakola el ele girdiklerini ve polise kaşını oynatarak baskı gördüğünü işaret ettiğini ifade etti. İşte detaylar...
10.09.2021 11:30
- Son Güncelleme: 10.09.2021 11:43
Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal'ın ailesi Kızlarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Silah zoruyla kaçırılan genç kızdan Müge Anlı yayınının ardından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşandı. Bir çocuk annesi Şilan Topal, ailesinin evinin önünde oturduğu sırada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.