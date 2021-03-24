Esra Erol son bölümde gerçekleri öğrenen anne neye uğradığını şaşırdı! Öfkeli annenin feryatları stüdyoyu inletti
Esra Erol son bölümde gerçekleri öğrenen anne neye uğradığını şaşırdı! Öfkeli annenin feryatları stüdyoyu inletti. Başarılı televizyoncu Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Esra Erol son bölümde Ayşe Hanım ve kızı Mine'nin hikayesi izleyenleri çileden çıkarttı. Kızı Mine'nin kaçarak evlendiğini canlı yayında öğrenen anne Ayşe adeta çıldırdı. Durumu kabullenmekte zorlanan Ayşe Hanım, kızını stüdyoya çağırdı.
24.03.2021 09:38
- Son Güncelleme: 24.03.2021 09:38