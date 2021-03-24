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Esra Erol son bölümde gerçekleri öğrenen anne neye uğradığını şaşırdı! Öfkeli annenin feryatları stüdyoyu inletti

Esra Erol son bölümde gerçekleri öğrenen anne neye uğradığını şaşırdı! Öfkeli annenin feryatları stüdyoyu inletti. Başarılı televizyoncu Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Esra Erol son bölümde Ayşe Hanım ve kızı Mine'nin hikayesi izleyenleri çileden çıkarttı. Kızı Mine'nin kaçarak evlendiğini canlı yayında öğrenen anne Ayşe adeta çıldırdı. Durumu kabullenmekte zorlanan Ayşe Hanım, kızını stüdyoya çağırdı.

24.03.2021 09:38 - Son Güncelleme: 24.03.2021 09:38
Esra Erol son bölümde gerçekleri öğrenen anne neye uğradığını şaşırdı! Öfkeli annenin feryatları stüdyoyu inletti

Atv'nin gündüz kuşağı programlarından büyük bir ilgiyle takip edilen Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren olaylar işlenmeye devam ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol son bölümde gerçekleri öğrenen anne neye uğradığını şaşırdı! Öfkeli annenin feryatları stüdyoyu inletti

ATV'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol'da her gün olduğu gibi son bölümde de farklı bir hikaye ele alındı.

Esra Erol son bölümde gerçekleri öğrenen anne neye uğradığını şaşırdı! Öfkeli annenin feryatları stüdyoyu inletti

Kızının kayıp olduğunu belirten Ayşe Hanım, Esra Erol'a başvurdu.


Esra Erol son bölümde gerçekleri öğrenen anne neye uğradığını şaşırdı! Öfkeli annenin feryatları stüdyoyu inletti

Esra Erol ise olayla ilgili detaylı bir araştırma yaparak Ayşe Hanım'In kızı Mine'yi buldu.

Esra Erol son bölümde gerçekleri öğrenen anne neye uğradığını şaşırdı! Öfkeli annenin feryatları stüdyoyu inletti

Kaçan genç kızı bulan Esra Erol, Mine'nin evlendiğini ve elinde belgeler olduğunu Ayşe Hanım'a açıklayınca olanlar oldu.