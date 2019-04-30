Müge Anlı canlı yayınında sinir krizi geçirdi! Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen'in ifadesi ortaya çıktı! Katiller...

CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Mehir kavgasına dönüşen korkunç cinayette yapılan çelişkili ifadeler ise başta Müge Anlı olmak üzere izleyenlerin de kanını dondurdu. Müge Anlı'nın 30 Nisan tarihli yayınında ise cinayet günü anne ve babasında bulunan Büşra Büyükşen'in ifadesi okundu. İfadelerinde yanlış anlaşılma olduğunu iddia eden Büşra ise sinir krizi geçirdi.