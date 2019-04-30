Müge Anlı canlı yayınında sinir krizi geçirdi! Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen'in ifadesi ortaya çıktı! Katiller...
Müge Anlı canlı yayında Konya'daki evlerinde öldürülen Büyükşen çiftinin olaydan sağ çıkan kızı Büşra Büyükşen'in ifadesini okudu. Türkiye'nin en güvenilir programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde stüdyoda gergin anlar yaşandı.Müge Anlı'nın kendisine yönelttiği sorular karşısında çelişkili ifadeler vermeye devam eden Büşra Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Konya'daki evlerinde, gözü önünde annesi Necla ve babası Metin Büyükşen'in öldürülmesiyle ilgili Büşra Büyükşen ne saklıyor? İşte 30 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!
Büşra Büyükşen, Müge Anlı canlı yayınında sinir krizi geçirdi. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Konya'daki cinayetle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Anne ve babası gözleri önünde öldürülen ve olay yerinden sağ kurtulan Büşra Büyükşen'in ifadesi ortaya çıktı. Büyükşen, Müge Anlı'nın kendisine yönelttiği sorular karşısında verdiği çelişkilerle tepki aldı.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti Türkiye'nin adeta gündemine oturdu. 7 aydır çözülemeyen olayda yapılan açıklamalar kan dondurdu. Konya'nın Karatay ilçesinde Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen 3 Eylül 2018 tarihinde evlerinde oturduğu sırada kızlarının gözü önünde saldırıya uğramış olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.
CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
Mehir kavgasına dönüşen korkunç cinayette yapılan çelişkili ifadeler ise başta Müge Anlı olmak üzere izleyenlerin de kanını dondurdu. Müge Anlı'nın 30 Nisan tarihli yayınında ise cinayet günü anne ve babasında bulunan Büşra Büyükşen'in ifadesi okundu. İfadelerinde yanlış anlaşılma olduğunu iddia eden Büşra ise sinir krizi geçirdi.
İddialara göre gelin Betül Büyükşen'e mehir olarak bundan 10 yıl önce 10 dönüm tarla 120 gram altın 500 metrekare arazi verildi. Gelin Betül Büyükerşen, kayın pederi Metin Büyükşen'e arsaya ev yaptırmasını istedi. Ancak kayınpeder durumunun olmadığı gerekçesiyle gelinine 40 bin TL para ve bir arsa teklif etti fakat gelin bu teklifi geri çevirdi.