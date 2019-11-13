Esra Erol'da canlı yayınında skandal olay! Kemal Dündar para karşılığı...

Ali Bey sözlerine şu şekilde devam etti: Polisler Saadet'i götürecek ben kefil oldum, 4 bin 200 lira yatırdım dedi ve ben o parayı Kemal Bey'e verdim. Dini nihakla yaşamak istemediğimi, resmi nikah yaptıracağımı söyleyince para akışı biteceği için Saadet'i benden uzaklaştırdılar.