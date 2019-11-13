Esra Erol'da canlı yayınında skandal olay! Kemal Dündar para karşılığı...
Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden olay! Hafta içi her gün Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Saadet Tuna anlattıklarıyla herkesi şoke etti! Saadet Tuna, 'Biz sana sahip çıkacağız' diyerek 4 yıldır evinde kaldığı Meliha ve Kemal Dündar'ın para karşılığında kendisini birçok adamla tanıştırdığını ileri sürdü. Yaşlı kadının anlattıkları Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Ali Bey'in sözleriyle doğru çıktı. İşte 13 Kasım Esra Erol'da son dakika gelişmesi!
13.11.2019 17:52
- Son Güncelleme: 13.11.2019 18:06
Kemal ve Meliha Dündar çifti, Saadet Tuna'ya, "Biz sana sahip çıkacağız" diyerek evine aldı. Ancak bir süre sonra saadet Hanım'ı erkeklerle para karşılığında tanıştırmaya başladı. Son olarak Ali Bey ile tanıştırılan Saadet Hanım'ın anlattıkları Ali Bey'in Esra Erol'da canlı yayınına bağlanmasıyla netlik kazandı.
Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Ali Bey, "Ben Saadet Hanım ile 23 ay dini nikahla birlikte yaşadım. Ameliyatları vardı yaptırdım, dişlerini taktırdım ancak sonra Kemal onu kandırdı ve benim yanımdan gitti" dedi. Ali Bey'in anlattıkları herkesi şoke etti.
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