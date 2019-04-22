Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün Büyükşen ailesi hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Necla ve Metin Büyükşen çifti, kızları Büşra'nın gözü önünde öldürüldü. 22 Nisan Müge Anlı canlı yayınında, cinayetin ardından eve giren Hasan Böcü'den çarpıcı açıklamalar geldi. Konya'da işlenen cinayetin sır perdesi aralanıyor mu? Mehir cinayeti olduğu düşünülen olayın katil zanlıları kimler? Müge Anlı canlı yayınında mahalle muhtarından gelen şok iddialar!
Müge Anlı canlı yayınında şok iddia! Konya'da işlenen cinayetle ilgili Büşra Büyükşen hakkında çarpıcı sözler!22.04.2019 13:10
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