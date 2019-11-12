Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de çok konuşulan Osmanlı Devleti sorusu | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster, 843.yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde en çok konuşulan sorulardan bir tanesi Osmanlı Devleti ile ilgili oldu. Yarışmacıya, "15. yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?" sorusu yöneltildi. Yarışmacı, kendisine yöneltilen Osmanlı Devleti ile alakalı sorunun cevabından emin olamayınca "Joker hakkını" kullandı. Peki Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde çok konuşulan sorulardan biri olan Osmanlı Devleti sorusunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in 843. yeni bölüm soru ve cevapları.
ATV'nin ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 843.yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Osmanlı Devleti sorusu damga vurdu. Peki çok konuşulan Osmanlı sorusunun cevabı ne? İşte merak edilen Osmanlı Devleti sorusunun ve 843. bölümde sorulan tüm soruların cevapları...