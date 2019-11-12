Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de çok konuşulan Osmanlı Devleti sorusu | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, 843.yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde en çok konuşulan sorulardan bir tanesi Osmanlı Devleti ile ilgili oldu. Yarışmacıya, "15. yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?" sorusu yöneltildi. Yarışmacı, kendisine yöneltilen Osmanlı Devleti ile alakalı sorunun cevabından emin olamayınca "Joker hakkını" kullandı. Peki Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde çok konuşulan sorulardan biri olan Osmanlı Devleti sorusunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in 843. yeni bölüm soru ve cevapları.

12.11.2019 13:36 - Son Güncelleme: 12.11.2019 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





