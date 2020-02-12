Oysaki o isim de babası gibi oyuncu çıktı! Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu şaşırttı!

Oysaki o isim de babası gibi oyuncu çıktı! Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu şaşırttı! Kuruluş Osman'da Şeyh Edebalı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Seda Yıldız, dizideki performansı ve Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkat çekiyor. Atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman 8. son bölümüyle yine zirvenin sahibi oldu. Dizide Osman Gazi, Bamsı ve Şeyh Edebalı izleyici tarafından en çok ilgi gören karakterler. Kuruluş Osman 8. son bölümde Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e, "Yüce Allah HZ. Adem'i ağaca yaklaşmamakla imtihan ettiği gibi Adem'in evlatlarını da her hal ve durumda sabır ve şükürle imtihan eder Osman Bey. Çünkü hikmet dünyasında kişinin başına gelen her şey gizli bir sebep ve hikmetin gereğidir." öğüdü geceye damga vurdu.

12.02.2020 09:24 - Son Güncelleme: 12.02.2020 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





