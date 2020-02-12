Oysaki o isim de babası gibi oyuncu çıktı! Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu şaşırttı!
Oysaki o isim de babası gibi oyuncu çıktı! Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu şaşırttı! Kuruluş Osman'da Şeyh Edebalı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Seda Yıldız, dizideki performansı ve Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkat çekiyor. Atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman 8. son bölümüyle yine zirvenin sahibi oldu. Dizide Osman Gazi, Bamsı ve Şeyh Edebalı izleyici tarafından en çok ilgi gören karakterler. Kuruluş Osman 8. son bölümde Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e, "Yüce Allah HZ. Adem'i ağaca yaklaşmamakla imtihan ettiği gibi Adem'in evlatlarını da her hal ve durumda sabır ve şükürle imtihan eder Osman Bey. Çünkü hikmet dünyasında kişinin başına gelen her şey gizli bir sebep ve hikmetin gereğidir." öğüdü geceye damga vurdu.
Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu ortaya çıktı! Meğerse kendi gibi oyuncuymuş... ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın en sevilen tarihi karakteri olan Şeyh Edebali, her yönü ile araştırılmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı karakterine hayat veren Seda Yıldız'ın oğlunun oyuncu Doğaç Yıldız olduğunu öğrenenler şoke oldu. Atv ekranlarında Çarşamba günleri zirvenin gediklisi olan Kuruluş Osman son bölümü ile geçen hafta milyonları ekran başına kilitlemişti. Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devleti'nin fikir babasıdır. 1206 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergâhının zikir odasına gömülmüştür.
Dizide Şeyh Edebalı karakteri ile Seda Yıldız dikkat çekti. Osman Bey'e verdiği öğütle gecenin en çok konuşulan ismi olan Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatı merak konusu oldu. Seda Yıldız'ın ailesini gören Kuruluş Osman izleyicileri çok şaşırdı. Çünkü Şeyh Edebalı'nın oğlu da herkesin yakından tanıdığı bir oyuncu çıktı... İşte ünlülerin çocukları...