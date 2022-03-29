Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin başkentini bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu da tepki gösterdi
Atv ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya Türkiye'nin başkenti neresidir? sorusu soruldu. Yarışmacının tereddütte kalması ve seyirciye soru sorma jokerini kullanması İmirzalıoğlu'nun tepkisini çekti. İmirzalıoğlu yarışmacıya "Başka bir ülkeden bahsetmiyoruz, Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı." dedi.
29.03.2022 00:36 - Son Güncelleme: 29.03.2022 00:52