Karakutu Miraç sosyal medyayı salladı! Binlerce hayranı oldu! Müge Anlı'daki Dursun Zehir cinayetine Miraç Karpuz damga vurdu!

Kardeşi Berat Karbuz ile deyim yerindeyse arap saçına dönen olayı aydınlatan Miraç, yıllardır ezildiğini ve kendisiyle arkadaş grubunda hep alay edildiğini söylerken, hatta kendisiyle dalga geçen bir arkadaşını öldürmeyi bile düşündüğünü itiraf etti.