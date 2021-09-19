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Eski Doruk geri döndü Ömer’in sözleri dikkat çekti! Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Umutlarımız yıkıldı bizim!

Eski Doruk geri döndü Ömer'in sözleri dikkat çekti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken '#KardeşOlmak' etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmanda Doruk Atakul'un eski haline döndüğü görülürken Ömer'in "Umutlarımız yıkıldı bizim, hayallerimiz yıkıldı" sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı...

19.09.2021 00:36 - Son Güncelleme: 19.09.2021 00:44
Eski Doruk geri döndü Ömer’in sözleri dikkat çekti! Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Umutlarımız yıkıldı bizim!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" 20. bölümüyle izleyiciyle buluştu.

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Eski Doruk geri döndü Ömer’in sözleri dikkat çekti! Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Umutlarımız yıkıldı bizim!

Soluksuz izlenen bölümün ardından Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı| TIKLA İZLE

Eski Doruk geri döndü Ömer’in sözleri dikkat çekti! Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Umutlarımız yıkıldı bizim!

Yeni bölüm fragmanı yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırırken Kardeşlerim 20. bölümde yaşananlar geceye damgasını vurdu.

Eski Doruk geri döndü Ömer’in sözleri dikkat çekti! Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Umutlarımız yıkıldı bizim!

Peki Kardeşlerim 20. Bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Eski Doruk geri döndü Ömer’in sözleri dikkat çekti! Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Umutlarımız yıkıldı bizim!

KARDEŞLERİM 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile…

Eski Doruk geri döndü Ömer’in sözleri dikkat çekti! Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Umutlarımız yıkıldı bizim!

Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder.

Eski Doruk geri döndü Ömer’in sözleri dikkat çekti! Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Umutlarımız yıkıldı bizim!

Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.

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