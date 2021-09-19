Eski Doruk geri döndü Ömer’in sözleri dikkat çekti! Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Umutlarımız yıkıldı bizim!
Eski Doruk geri döndü Ömer'in sözleri dikkat çekti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken '#KardeşOlmak' etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmanda Doruk Atakul'un eski haline döndüğü görülürken Ömer'in "Umutlarımız yıkıldı bizim, hayallerimiz yıkıldı" sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı...
19.09.2021 00:36
- Son Güncelleme: 19.09.2021 00:44
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" 20. bölümüyle izleyiciyle buluştu.
Soluksuz izlenen bölümün ardından Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Yeni bölüm fragmanı yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırırken Kardeşlerim 20. bölümde yaşananlar geceye damgasını vurdu.