İkimizin Sırrı dizisine bomba isim! Başarılı rolleri ile kendisine hayran bırakmıştı, yine adından söz ettirecek!
ATV'nin yeni başlamasına rağmen konusu ve oyuncuları ile büyük beğeni toplayan dizisi İkimizin Sırrı heyecanına hız katarak devam ediyor. Kadrosuna yeni eklenen güzel oyuncu ise olayların seyrini nasıl değiştirecek merak konusu oldu. İkimizin Sırrı dizisine bomba isim kim oldu? Başarılı rolleri ile kendisine hayran bırakmıştı, yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Daha önce Tatlı İntikam dizisinde de beğeni toplamıştı. Peki İkimizin Sırrı'nda hangi karaktere hayat vereceği belli oldu mu?
Sevilen dizi İkimizin Sırrı yayın hayatına bomba gibi başladı ve yeni bölümleri severek izleniyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile severek izlenen İkimizin Sırrı dizi kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Daha önce pek çok dizide başarılı rol üstlenen güzel oyuncunun kim olduğu magazine gündeminde sıklıkla araştırılmaya başlandı. İkimizin Sırrı dizisinde izlenecek olan isim ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ÜS Yapım'ın atv için çektiği "İkimizin Sırrı" etkileyici hikâyesiyle ekran macerasına devam ediyor.
Yeni bölümlerini Deniz Yılmaz Şayir'in yönettiği dizinin 8. bölümüne Seren Deniz Yalçın katılıyor.
SEREN DENİZ YALÇIN
Seren Deniz Yalçın 29 Kasım 1993 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 6 yaşında ailesi ile birlikte Almanya'ya taşındı. 4 yıl Almanya'da yaşadı. 2003 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye geri dönü.