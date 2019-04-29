Müge Anlı'da bir ilk! 1 günde tam 5 kişi... | 29 Nisan Müge Anlı yeni bölüm
Müge Anlı'da tarihi gün! Milyonların severek izlediği Müge Anlı'nın bugün yayınlanan yeni bölümünde bir ilk gerçekleşti. 11 sezondur devam eden programda, aynı gün içinde aranan beş kayıp isim bulundu. İşte Müge Anlı'da bugün gerçekleşen tarihi olay ve detayları...
29.04.2019 19:38
- Son Güncelleme: 29.04.2019 19:41
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'nın bugün yayınlanan yenn bölümünde bir ilk gerçekleşti. 11 sezondur devam eden programda, aynı gün içinde aranan beş kayıp isim bulundu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün mucizevi olaylar gerçekleşti. Kayıp yakınlarını bulmak isteyen kişiler, Müge Anlı'ya başvurularını yapmaya devam ederken canlı yayında art arda 5 kayıp ismin bulunduğu açıklandı. Şu sıralar Metin ve Necla Büyükşen cinayetlerinin katil zanlılarını bulmaya çalışan Müge Anlı'nın bu haberlerle yüzü güldü.
Halil Engindeniz: Bulunan kayıplardan ilki, İstanbul Etiler'den 21 Nisan'da kaybolan 88 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Engindeniz'di. Engindeniz'in, yaşlı bakım merkezinde olduğu ortaya çıktı.
Ali Gölve: Bir diğer Alzheimer hastası Ali Gölve'nin de trafik kazası geçirdikten sonra hayatını kaybettiği anlaşıldı. Müge Anlı, Gölve'nin Adli Tıp Kurumu'nda kimsesizler mezarlığına gönderilmek üzereyken buldu.
Kardelen Budak: Balıkesir'de 22 Nisan'da teyzesinin eski eşi tarafından kaçırılan 15 yaşındaki Kardelen Budak, 5 gün sonra Müge Anlı'nın çabaları sayesinde kurtarıldı.
Ferhat Daştan: Ailesinin 33 gün boyunca ulaşamadığı Ferhat Daştan'ın ise İzmir'den Ankara'ya giderek yeni bir yaşam kurduğu ortaya çıktı.
Ayten Hüseynova: Kayıp Azeri Ayten Hüseynova ise 38 gün sonra evine döndü.