Alev Alev dizisi final yapmadan yolunu çizdi! Yeni proje için el sıkıştı! Güzel oyuncu yine başrolü oynayacak…

Perşembe akşamları ilgiyle izlenen dizi Alev Alev dizisi Show TV'de yayınlanıyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi daha final yapmadan oyuncular yeni projelerle anlaşmalar yapmaya başladı. Alev Alev dizisinin başarılı ismi yolunu çizdi ve değerli bir partner ile yine başrolü oynayacak. Dizinin çekimlerinin başlayacağı tarih de belli oldu. Peki Alev Alev dizisindeki hangi isim hangi proje ile anlaştı? Daha önce pek çok dizide ve filmed rol alan güzel oyuncu yine kendisine hayran bırakacak.