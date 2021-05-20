Alev Alev dizisi final yapmadan yolunu çizdi! Yeni proje için el sıkıştı! Güzel oyuncu yine başrolü oynayacak…
Perşembe akşamları ilgiyle izlenen dizi Alev Alev dizisi Show TV'de yayınlanıyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi daha final yapmadan oyuncular yeni projelerle anlaşmalar yapmaya başladı. Alev Alev dizisinin başarılı ismi yolunu çizdi ve değerli bir partner ile yine başrolü oynayacak. Dizinin çekimlerinin başlayacağı tarih de belli oldu. Peki Alev Alev dizisindeki hangi isim hangi proje ile anlaştı? Daha önce pek çok dizide ve filmed rol alan güzel oyuncu yine kendisine hayran bırakacak.
Perşembe akşamları ilgiyle izlenen dizi Alev Alev dizisi Show TV'de yayınlanıyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi daha final yapmadan oyuncular yeni projelerle anlaşmalar yapmaya başladı. Alev Alev dizisinin başarılı ismi yolunu çizdi ve değerli bir partner ile yine başrolü oynayacak. Dizinin çekimlerinin başlayacağı tarih de belli oldu. Peki Alev Alev dizisindeki hangi isim hangi proje ile anlaştı? Daha önce pek çok dizide ve filmed rol alan güzel oyuncu yine kendisine hayran bırakacak.
Alev Alev dizisi Perşembe akşamları Show TV'de ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizi final yapmaya adım adım yaklaşırken oyuncular yeni rotalarını çizmeye başladı ve projelerle el sıkışıyor. Alev Alev dizisinde Çiçek karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün yeni projesi belli oldu ve başrolü paylaşacağı isim de açıklandı. Alev Alev ve daha birçok projede başarılı rol üstlenen güzel oyuncunun yeni projesine dair bilgileri derledik.