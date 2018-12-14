Müge Anlı canlı yayınında Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! 14 Aralık 14 Aralık 2018, Cuma

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan küçük Sedanur'un katili bulundu. Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili soruşturmada Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi! Araştırmacı - gazeteci Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında baş şüpheli gördüğü kişi Sedanur Güzel'in katili çıktı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Sedanur Güzel cinayetinde eşleşen DNA'nın kime ait olduğu ve verilen ifadeler ile ilgili ayrıntılar haberimizde...