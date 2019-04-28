Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Milyoner özel bölüm soru ve cevapları...
Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in özel bölümü yine ilgiyle takip edildi. Milyoner'de geceye "500 milimetrelik suyun önce yarısını sonra kalanın yarısını içerseniz toplamda kaç milimetre su içmiş olursunuz?" sorusu damga vurdu. Peki "500 milimetrelik suyun önce yarısını sonra kalanın yarısını içerseniz toplamda kaç milimetre su içmiş olursunuz?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster özel bölüm soru ve cevapları...
28.04.2019 04:59
- Son Güncelleme: 28.04.2019 05:09
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