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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesini paylaştı! Eniştesi tarafından kaçırılan küçük Kardelen bulundu ama...

29.04.2019 10:51

Müge Anlı canlı yayınında aranan 15 yaşındaki Kardelen bulundu. Tam bir hafta önce kayıplara karışan 15 yaşındaki Kardelen'i, 3 çocuk babası enişte Mustafa Kaynakbaş kaçırmıştı. Gözü yaşlı aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek evlatlarının bulunması için yardım istedi. Müge Anlı ve ekibi, hafta sonu küçük Kardelen'i buldu. 29 Nisan Müge Anlı canlı yayınında verilen son dakila bilgisi üzerine enişte Mustafa Kaynakbaş bakın ne yaptı...


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